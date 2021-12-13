 

Американский десант в Сирии застрелил трех мирных граждан

13.12.2021, 11:24, Новости дня
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Вертолеты ВВС США высадили в понедельник десант на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Как сообщило агентство САНА, антитеррористическая операция была проведена в поселке Эль-Бусейра. При десантировании был открыт интенсивный огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам, передает ТАСС.

В результате, по сведениям очевидцев, погибли по меньшей мере три мирных жителя, также есть раненые. Вместе с американскими военными в операции приняли участие бойцы курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС). Они взяли штурмом несколько домов, где укрывались разыскиваемые террористы, и увели с собой пленников.

Ранее США нанесли авиаудары по объектам проиранских сил в Ираке и Сирии.



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