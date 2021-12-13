 

Цена газа в Европе впервые с октября превысила 1350 долларов за кубометр

13.12.2021, 11:24, Новости дня
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Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов поднялась выше 1300 долларов за одну 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, а затем почти сразу превысила 1350 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.11 мск выросла до 1334 долларов за одну тысячу кубометров, или 114,3 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч). А уже в 10.25 мск цена достигла 1354 за долларов за одну тысячу кубометров, информирует ТАСС.

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет почти 8%.

Ранее Газпром заявил об опустошении Европой четверти запасов газа в ПХГ.

Напомним, отбор газа из подземных хранилищ Европы в ноябре стал вторым по величине для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года, общая наполненность европейских ПХГ по итогам ноября уменьшилась до 68,05%.



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