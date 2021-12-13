Российскую штангистку Те признали чемпионкой Европы после дисквалификации соперницы

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) официально признала россиянку Ольгу Те чемпионкой Европы 2021 года, сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики РФ Александр Кишкин.

Чемпионат Европы 2021 года проходил в апреле в Москве, Те тогда завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 59 кг, уступив один килограмм представительнице Азербайджана Боянке Костовой, передает ТАСС. В конце сентября Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала азербайджанскую спортсменку до 2029 года за нарушение антидопинговых правил и аннулировала результаты ее выступлений, в том числе на ЧЕ-2021.

Согласно правилам вакантная золотая награда должна достаться спортсмену, ставшему вторым. «Все разбирательства завершены, Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение, что Ольга является победительницей чемпионата Европы 2021 года, и внесла изменения в протоколы, – сказал Кишкин. – Ждем, когда Боянка Костова вернет медаль международной федерации, а та, в свою очередь, передаст ее нам. Ольга получит золотую награду в торжественной обстановке, а Александра Козлова, ставшая в апреле четвертой, – бронзу. Я на днях разговаривал с генеральным секретарем европейской федерации, и он меня заверил, что золотая медаль будет обязательно возвращена Ольге».

На чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте, 25-летняя Те стала обладательницей бронзовой награды.

Напомним, в сентябре Россиянин Билял Махов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

На Олимпиаде в Лондоне Махов, выступавший в весовой категории до 120 кг, изначально завоевал бронзовую медаль, но оба спортсмена, которые вышли в финал, были дисквалифицированы из-за допинга.

По этой причине чемпионами были признаны Махов и иранец Комейл Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале.