Российскую штангистку Те признали чемпионкой Европы после дисквалификации соперницы
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Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) официально признала россиянку Ольгу Те чемпионкой Европы 2021 года, сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики РФ Александр Кишкин.
Чемпионат Европы 2021 года проходил в апреле в Москве, Те тогда завоевала серебряную медаль соревнований в весовой категории до 59 кг, уступив один килограмм представительнице Азербайджана Боянке Костовой, передает ТАСС. В конце сентября Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала азербайджанскую спортсменку до 2029 года за нарушение антидопинговых правил и аннулировала результаты ее выступлений, в том числе на ЧЕ-2021.
Согласно правилам вакантная золотая награда должна достаться спортсмену, ставшему вторым. «Все разбирательства завершены, Европейская федерация тяжелой атлетики приняла официальное решение, что Ольга является победительницей чемпионата Европы 2021 года, и внесла изменения в протоколы, – сказал Кишкин. – Ждем, когда Боянка Костова вернет медаль международной федерации, а та, в свою очередь, передаст ее нам. Ольга получит золотую награду в торжественной обстановке, а Александра Козлова, ставшая в апреле четвертой, – бронзу. Я на днях разговаривал с генеральным секретарем европейской федерации, и он меня заверил, что золотая медаль будет обязательно возвращена Ольге».
На чемпионате мира по тяжелой атлетике, который проходит с 7 по 17 декабря в Ташкенте, 25-летняя Те стала обладательницей бронзовой награды.
Напомним, в сентябре Россиянин Билял Махов был дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
На Олимпиаде в Лондоне Махов, выступавший в весовой категории до 120 кг, изначально завоевал бронзовую медаль, но оба спортсмена, которые вышли в финал, были дисквалифицированы из-за допинга.
По этой причине чемпионами были признаны Махов и иранец Комейл Гасеми, который, как и россиянин, уступил в полуфинале.
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