Мнение: Военные преступления отряда Talon Anvil

Военные преступления отряда Talon Anvil

Действия засекреченного американского подразделения в Сирии приводили к жертвам среди мирных жителей, сообщили источники The New York Times (NYT). Экс-советник Пентагона и Госдепартамента Ларри Льюис заявил, что гибель людей в десять раз превышала число погибших при аналогичных операциях в Афганистане.

Спецотряд назывался Talon Anvil и действовал с 2014 по 2019 год. В него иногда входило меньше 20 человек — они координировали удары американских вооруженных сил. При их участии было выпущено около 112 тыс. бомб и ракет против «Исламского государства» (признано террористическим и запрещено в РФ). Talon Anvil направлял удары на автоколонны, командные центры, заминированные автомобили и отряды террористов.

По информации источников NYT, Talon Anvil пренебрегал правилами, установленными для защиты мирного населения. Из-за этого погибали фермеры, дети, семьи и другие мирные жители. Утверждается, что приказы отдавали не высокопоставленные военные, а «относительно низкоранговые» представители сил спецназа «Дельта», которые работали в Talon Anvil.

Господин Льюис утверждает, что с каждым годом работы Talon Anvil число жертв среди гражданского населения увеличивалось. Он заявил, что знаком с засекреченными данными Пентагона.

По информации газеты, пилоты иногда отказывались наносить авиаудары по приказам Talon Anvil, так как отряд указывал на сомнительные цели в густонаселенных местах. В некоторых операциях отказывались участвовать и отдельные военные из Talon Anvil. NYT известно, что действия спецотряда вызывали вопросы у специалистов ЦРУ. Высокопоставленные сотрудники управления говорили о своем беспокойстве руководству. Однако руководство воздушных операций проигнорировало все обращения.

В ноябре NYT опубликовала расследование о крупнейшей бомбардировке США в Сирии по числу жертв среди гражданского населения. США признали, что убили 80 человек. Военные утверждают, что 16 из них были боевиками ИГ, четверо — гражданскими. Они не знают, были остальные жертвы террористами или мирными жителями.

https://www.kommersant.ru/doc/5128612 – цинк

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По словам источника, в 2016 году он наблюдал как погибли трое мужчин, работающих в оливковой роще недалеко от города Манбидж. У мужчин были брезентовые мешки, но у них не было оружия, и они не собирались драться – тем не менее, оперативники выпустили ракету.

9 марта 2017 года мирные жители скрылись на импровизированных лодках на реке Евфрат, когда в Ракке начались боевые действия.

Источник сообщил Times, что он наблюдал в видео высокой четкости, как члены Talon Anvil, которые регулярно носили на работе сандалии Birkenstock и сабо Crocs, запускали ракеты по нескольким лодкам, убив около 30 мирных жителей, чьи тела уплыли по реке.

Позже в том же году ячейка отправила БПЛА "Predator", который парил над сирийским фермерским городком Аль-Карама. Оператор Talon Anvil набрал сообщение в окно чата, используемое для связи с аналитиками разведки:

"Все мирные жители покинули этот район. Остающийся в живых – вражеский боец. Найдите для нас множество целей, потому что мы хотим Винчестер".

«Переход в Винчестер» означал использование всех бомб и ракет группы на месте.

Было 4 часа утра, и город, казалось, спал. Даже с помощью инфракрасных датчиков движения не обнаружено. Оператор Когтя наковальни сфокусировался на здании и сказал аналитикам разведки, что у них есть информация от источников группы, что это вражеский учебный центр.

Датчики указали, что поблизости может находиться вражеский мобильный телефон или радио, но не смогли определить ни одно здание, ни даже отдельный квартал. Тем не менее, оператор сбросил 500-фунтовую бомбу на плоскую крышу здания.

Затем инфракрасные датчики уловили движение – очень много. Бывший офицер описал в Times ужасающую сцену, когда женщины и дети, шатаясь, выбегают из частично разрушенного здания, у некоторых отсутствуют конечности, а другие волочат мертвецов.

Агенты разведки подсчитали потери, в том числе 23 погибших или смертельно раненых и 30 «легко раненых». Оператор сделал паузу достаточно долго, чтобы подтвердить сообщение, прежде чем перейти к следующей цели.

Источник The Times сообщил, что немедленно сообщил о жертвах, но из этого ничего не вышло.

Группа независимых журналистов Airwars, которая приблизительно подсчитывает количество погибших в результате авиаудара в странах Ближнего Востока, подсчитала, что в тот день погибли от семи до 14 жителей Аль-Карамы, в том числе 6 детей. По словам бывшего советника Госдепартамента и Пентагона Ларри Льюиса, составившего отчет Министерства обороны США о нанесении вреда гражданскому населению за 2018 год, жертвы среди гражданского населения в Сирии значительно росли каждый год, когда действовала Talon Anvil.

Льюис, который имел доступ к секретным отчетам государственного департамента о жертвах среди гражданского населения, сказал Times, что потери в Сирии в период, когда ячейка действовала, были в десять раз выше, чем зарегистрированные потери в аналогичных операциях в Афганистане.

«Это было намного выше, чем я ожидал от американского подразделения», – сказал Льюис. «Тот факт, что он резко и неуклонно рос на протяжении многих лет, шокировал меня». По словам Льюиса, командиры не обращали внимания на важность предотвращения жертв среди гражданского населения.

По его словам, наблюдение за забастовкой за забастовкой, казалось, «подрывает точку зрения операторов и подрывает их человечность».

По мере роста числа жертв среди гражданского населения высокопоставленные офицеры разведки ЦРУ и ВВС скептически относились к методам ячейки.

Чтобы избежать строгой проверки наступательных ударов, группа классифицировала почти все свои атаки как оборонительные – иногда, когда цели находились в 10 или даже 100 милях от линии фронта. «Целесообразнее прибегнуть к самообороне, – сказал Льюис. «Проще получить одобрение».

Кадры с каждого удара дронов хранятся у военных. Но, как сообщил источник Times, операторы начали отводить камеры дронов от целей перед запуском бомб или ракет. Источник сказал, что изначально казалось, что порывы ветра отклоняют камеру, но он понял, что это было намеренно, поскольку это происходило снова и снова.

Операторы также оказывали давление на аналитиков, которые смотрели кадры с дронов после ударов, чтобы они сообщили, что видели оружие или другие доказательства, которые могли бы оправдать нанесение удара. Если бы они отказались, они просто обращались к другим аналитикам.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-10302041/Classified-unit-called-Talon-Anvil-outsize-number-Syrian-civilian-deaths.html – цинк

Фактически, незаконно действия на территории Сирии, без всякого приглашения сирийского правительства, но поддерживая различные террористические группировки в Сирии, армия США убила огромное количество гражданских лиц. Разумеется, данные военные преступления были санкционироваы руководством Пентагона, которое теперь пытается все валить на низовых исполнителей, как уже недавно было применительно к убийствам гражданских в Афганистане, где все списали на "ошибку исполнителей", хотя речь идет именно что о системной практике совершения военных преступлений.

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