 

Мнение: Группа крови на рукаве

13.12.2021, 11:18, Разное
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Озвученное Володиным решение о том, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет снят с рассмотрения, мало о чем говорит. Хотя бы потому, что отложенный законопроект всегда можно вернуть обратно. Во-вторых, коды остаются как таковые и продолжат действовать в виде ограничений в других отраслях — торговле, общественном питании. И вообще — никто не собирается отменять саму идею цифрового апартеида.

Скорее всего, это уступка перед двумя событиями — пресс-конференцией Путина (чтобы создать благостный фон) и перед массовой вакцинацией подростков. Режиму важно продолжить процесс лоялизации населения и увеличивать процент уколотых в максимально сжатые сроки.

А к QR-кодам они вернутся позже. Здесь нужно понимать главное: проблема не в вирусе, проблема не в кодах. Проблема — в людоедах, сидящих в Кремле. И до тех пор, пока фаши будут у власти, до тех пор они будут строить концлагерь. Просто потому, что одно без другого не существует.

Источник: Эль Мюрид



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