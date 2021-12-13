В Украине пять недель подряд снижается количество выявленных случаев COVID-19 – Ляшко

“Наибольшее количество случаев у нас было на неделе с 1-го по 7 ноября – 152 263. За прошлую неделю зарегистрировано 61 210 случаев. Эти показатели позволяют нам вывести из “красной” зоны эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую”, – сказал министр.

По его словам, Минздрав направил соответствующее представление в Кабмин о созыве Госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По информации Ляшко, COVID-19 болеют 266 тыс. украинцев. 26,7 тыс находятся в больницах, из них более 21 тыс. пациентов, почти 80% госпитализированных, получают кислородную терапию.

“2773 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, из них каждый второй подключен к аппарату искуственной вентиляции легких. За прошлую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, из них 85% не получили хотя бы одну дозу вакцины от короонавируса”, – рассказал Ляшко.

По состоянию на 13 декабря 10 областей Украины соответствуют “красному” уровню эпидопасности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

По состоянию на 13 декабря в Украине подтвердили 3,6 млн случаев COVID-19, умерло 91,2 тыс. человек.

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