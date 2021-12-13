 

“Любимый, ты лучший”. Ребрик показала эротические снимки с мужем

13.12.2021, 10:57, Новости дня
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“С днем рождения, любимый! Ты у нас лучший”, – написала она. На чувственных фото супруги позировали, эротично обнимая друг друга. 

Также телеведущая показала семейные снимки с мужем и дочерьми Дианой и Полиной.

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Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Контекст:

Лилия Ребрик и Андрей Дикий познакомились на шоу “Танцы со звездами” на телеканале СТБ в 2011 году. В их паре Ребрик была “звездой”, а Дикий – ее наставником. В том же году они оформили брак.

У пары двое детей: Диана (2012) и Полина (2018).

12 декабря Дикому исполнилось 43 года. Ребрик 8 мая отметила 40-летие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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