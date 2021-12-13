Путин обвинил Украину в том, что она не передала Москве заграничное имущество СССР

“В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала”, – заявил Путин.

Российский президент отметил, что “в некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: “Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы”.

Контекст:

После распада СССР, в соответствии с Венской конвенцией, на Россию приходилось 61,34% его имущества, Украину – 16,37%. Впоследствии Россия заключила с экс-республиками так называемое соглашение о “нулевом варианте”, по которому она взяла на себя весь долг СССР в обмен на все его активы.

Соглашение с Украиной не вступило в силу, потому что Верховная Рада дважды отказалась его ратифицировать, требуя от РФ точных данных о стоимости имущества СССР на 1991 год.

В марте 2014 года после революции Достоинства в Украине тогдашний премьер Арсений Яценюк заявил, что раздел имущества после выхода Украины из состава СССР был фактически не завершен, поэтому Украина подготовит соответствующие правовые документы о выражении претензии к РФ, которая незаконно оставила имущество за собой.

В августе 2014 года Кабинет Министров создал комиссию по защите интересов Украины в вопросе возвращения имущества бывшего СССР, принадлежащего Украине, отмечает “Украинская правда”.

В МИД РФ тогда заявляли, что Москва оставляет за собой право настаивать на немедленной компенсации Украиной $20 млрд в случае, если Киев возвращается к проблеме “нулевого варианта”.

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