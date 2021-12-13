 

В России одобрили выдачу QR кодов всем людям с антителами к коронавирусу

13.12.2021, 10:48, Разное
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Власти России одобрили выдачу QR-кодов всем гражданам, у которых подтверждено наличие антител к коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, выдача кодов по антителам начнется с 1 января 2022 года. Подтвердить наличие антител можно будет результатом соответствующего анализа. При этом граждане, имеющие положительный ПЦР-тест, получат QR-код сроком на год, а россиянам без результатов теста выдадут код на полгода, сообщает телеканал “360”.



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