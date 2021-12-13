 

Есть жертвы: что известно о подрыве бомбы в женском монастыре в Серпухове

13.12.2021, 10:48, Разное
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Личность молодого человека, устроившего подрыв на входе в здание православной гимназии, расположенной на территории Серпуховского женского монастыря, удалось установить быстро. Им оказался 18-летний Владислав Струженков, который закончил обучение годом ранее.

Стали известны обстоятельства его нападения. Молодой человек пришел во время утренней молитвы детей. Какое-то время он сидел на ступенях перед входом, а затем активировал взрывное устройство.

В результате пострадал 15-летний ученик, который опоздал и спешил на молитву. Мальчика доставили в больницу с ранениями ног. Остальные ученики эвакуировались через окно.

К самому подрывнику никто не подходил – люди опасались, что у него может быть при себе еще одно взрывное устройство. По данным СМИ, нападавший истек кровью до прибытия саперов. Если эта информация подтвердится, то с высокой долей вероятности можно будет сказать, что Владислав Струженков оказался единственной жертвой своего нападения.

СВУ в Серпуховской монастырь пронёс 18-летний Владислав Струженков, пишет телеграм-канал 112.
Сообщается, что он погиб. Владислав был воспитанником приходской школы.
Второй пострадавший — 15-летний Иван Гутор. У него рваные раны обеих ног и ожог бедра. Мальчик в больнице. pic.twitter.com/f0ju3RsRuw

— Лентач (@oldLentach) December 13, 2021

В мотивах молодого человека предстоит разобраться следователям. По предварительной версии, на преступление он пошел “из личной неприязни” как у ученикам, так и к монахиням.

Также сообщается, что изготовлением “бомбочек” и петард выпускник православной гимназии увлекся около месяца назад. В доме, где он жил с матерью, отчимом и двухлетней сестрой, проводятся обыски.



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