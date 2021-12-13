В Рыбинске состоится главная новогодняя ярмарка

13.12.2021, 10:50, Новости

Теги: Бизнес, Праздник, Транспорт

Новогодняя ярмарка развернётся на улице Стоялой в день НаШествия Дедов Морозов.

Свои товары и продукцию представят предприниматели из Ярославля, Углича, Владимира, Суздаля, Вологды и Московской области. Работу главная ярмарка в Рыбинске начнёт 18 декабря в 11:00 утра. Торговля сувенирной и кулинарной продукцией продлится до 18:00 часов.

— На улице Стоялой будет открыто 40 торговых павильонов. Хочу отметить, что такой ярмарки по наполняемости и по количеству участников из других регионов в Рыбинске ещё не было. Предприниматели представят широкий ассортимент сувениров с новогодней тематикой, подарки ручной работы, праздничный декор для дома. Предприятия общественного питания Рыбинска и Московской области продемонстрируют парад горячих блюд и напитков. Приглашаем горожан и гостей города за праздничным настроением, — рассказала начальник управления экономического развития и инвестиций Ольга Харисова.

Посетители главной новогодней ярмарки смогут попробовать борщ «По-рыбински», горячее блюдо приготовят в 200-литровом котле. А на нижнем ярусе набережной будет организовано катание на санях.

Мероприятие пройдёт с учётом ограничительных мер, отметили в пресс-служба администрации Рыбинска.

Кроме того, в День проведения НаШествия Дедов Морозов в центральной части Рыбинска для проведения торговой ярмарки и легкоатлетического забега частично ограничат движение транспорта.

Для новогоднего легкоатлетического забега ограничение коснется Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до улицы Луначарского, улицы Свободы на участке от ул. Крестовой до Волжской набережной и на улице Кирова от улицы Крестовой до Волжской набережной. Проехать по этим улица будет нельзя с 11:30 до 13:30. С 0:00 и до 11:30 18 декабря на Волжской набережной в границах от улицы Глеба Успенского до улицы Луначарского запрещается стоянка транспортных средств.

На период проведения новогодней торговой ярмарки и интерактивных программ с 09:00 до 19:00 будут закрыты для движения всех видов транспорта: участок улицы Крестовой от улицы Ломоносова до дома №17а по улице Крестовой и улица Стоялая от Волжской набережной до улицы Чкалова. Для подготовки мероприятий в ночь на 18 декабря стоянка автотранспортных средств на этих участках запрещается.