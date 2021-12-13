 

Раскрыты подробности нового сезона “Игры в кальмара”

13.12.2021, 10:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Появились подробности о том, как изменится главный герой сериала “Игра в кальмара”. В новом сезоне персонаж станет более эмоциональным.
Как пояснил режиссер и сценарист телешоу на Netflix Хван Дон Хек, во втором сезоне главный герой Сон Ги-Хун немного отойдет от привычного образа. В предыдущем сезоне 456-й был пассивен и чрезмерно добр. В продолжении его сделают более подверженным эмоциям.

Руководитель проекта подтвердил, что в новых сериях Сон вернется в Игру с целью остановить массовое кровопролитие. Во втором сезоне акцент сделают на внутренних переживаниях героев, раскроют их мотивы для зрителя. Главный герой столкнется со сложными выборами, призванными изменить его характер и восприятие реальности.

Шоу, ставшее одним из самых популярных в мире по количеству просмотров и запросов на Netflix, вернется на экраны в сентябре следующего года.

Источник: neva.today



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / “Какой план на вечер?”: Анна Семенович впечатлила поклонников зажигательными танцами в баре

24.08 / Мнение: “Гуманитарные и социокультурные аспекты развития и применения технологий искусственного интеллекта”

02.12 / С 2023 года в России запретят эксплуатацию праворульных автомобилей

18.05 / Пандемия помогает простой POS-платформе Ordr для баров и ресторанов собрать 12 миллионов долларов

17.06 / Вакцинация осталась единственным способом победить пандемию

24.03 / В США указали на ряд проблем с созданием собственного гиперзвукового оружия

25.02 / Гражданину Германии предъявлено обвинение в передаче планов Рейхстага России

09.12 / Только 1 процент женщин “Мамбы” разочарованы в мужчинах

14.07 / Главные книжные новинки лета

03.06 / Девушки на ПМЭФ – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика