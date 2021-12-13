Раскрыты подробности нового сезона “Игры в кальмара”

Появились подробности о том, как изменится главный герой сериала “Игра в кальмара”. В новом сезоне персонаж станет более эмоциональным.

Как пояснил режиссер и сценарист телешоу на Netflix Хван Дон Хек, во втором сезоне главный герой Сон Ги-Хун немного отойдет от привычного образа. В предыдущем сезоне 456-й был пассивен и чрезмерно добр. В продолжении его сделают более подверженным эмоциям.

Руководитель проекта подтвердил, что в новых сериях Сон вернется в Игру с целью остановить массовое кровопролитие. Во втором сезоне акцент сделают на внутренних переживаниях героев, раскроют их мотивы для зрителя. Главный герой столкнется со сложными выборами, призванными изменить его характер и восприятие реальности.

Шоу, ставшее одним из самых популярных в мире по количеству просмотров и запросов на Netflix, вернется на экраны в сентябре следующего года.

Источник: neva.today