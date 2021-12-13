 

Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре умер от потери крови

13.12.2021, 10:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Молодой человек, устроивший взрыв в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове, по предварительным данным, умер от потери крови, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови», – рассказал источник ТАСС.

Источник также сообщил, что молодой человек может иметь еще взрывчатку при себе, его будут обследовать саперы. Другой источник сообщил, что подозреваемый также принес с собой холодное оружие, похожее на мачете.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / В РФ решили изменить правила купли-продажи автомобиля с пробегом

10.01 / ARD – «из злых мыслей — злые поступки» — после штурма конгресса полиция усиливает охрану Бундестага

26.06 / В Совфеде отреагировали на требование жителей Аляски снести памятник Баранову

14.09 / Путин примет участие в открытии медцентров в Псковской области

09.09 / Село в Приморье эвакуировали из-за повышения уровня воды в реке

04.09 / В Северной Америке найдены следы древней цивилизации

08.07 / Небензя опроверг военное вмешательство РФ в ливийский конфликт

02.11 / Стало известно, с каким объектом столкнулась АПЛ США в Южно-Китайском море

19.08 / Польская спортсменка выставила на аукцион медаль с Олимпиады, чтобы помочь больному ребенку

20.04 / Нина Матвиенко: Я их не любила – ни отца, ни мать. Ненавидела изо всей силы. Убегала, пряталась на кладбище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика