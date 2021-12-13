Устроивший взрыв в Серпуховском монастыре умер от потери крови

Молодой человек, устроивший взрыв в гимназии на территории монастыря в подмосковном Серпухове, по предварительным данным, умер от потери крови, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, молодой человек, взорвавший СВУ, умер. В результате происшествия он потерял много крови», – рассказал источник ТАСС.

Источник также сообщил, что молодой человек может иметь еще взрывчатку при себе, его будут обследовать саперы. Другой источник сообщил, что подозреваемый также принес с собой холодное оружие, похожее на мачете.

Самодельное взрывное устройство (СВУ) сработало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. Взрыв в женском монастыре в Серпухове устроил выпускник расположенной там гимназии, он пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Причиной подрыва самодельного взрывного устройства стал конфликт бывшего воспитанника с гимназией при монастыре.