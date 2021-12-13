Мнение: Взрыв в Серпухове

В Серпухове 18-летний выпускник православной гимназии подорвал себя в гимназии при женском монастыре.

Персонаж явился в гимназию и подорвал самодельное взрывное устройство у крыльца здания, когда там находились другие учащиеся.

В результате ранено 7 человек (1 подросток получил тяжелые ранения, 5 легкие ранения). Самому смертнику взрывом оторвало ногу. Врачи заявляют, что все выживут, в там числе и персонаж без ноги. Как сообщает "Интерфакс", причиной теракта могли стать неприязненные отношения смертника с учителями и монахинями.

Органы ведут проверку и решают вопрос о том, по какой статье возбуждать уголовное дело.

Источник в Православной гимназии имени Преподобного Валаама, где сегодня утром выпускник привел в действие самодельное взрывное устройство, рассказал о страшных событиях. Смертник пришел в гимназию до начала занятий, когда в холле совершается молитва. Сегодня молились о святом Андрее Первозванном. ОН хотел пройти туда, где собрались все ученики, но дверь оказалась заперта. Тогда террорист взорвал самодельную бомбу в фойе, где находилось лишь несколько человек. Уже после взрыва охрана вытолкала его на улицу, но он оказывал сопротивление и снова рвался внутрь здания.

Учителя узнали в нападавшем бывшего выпускника Владислава Струженникова. Мотивы его поступка пока не ясны.

По некоторым данным, с собой у него также был меч.

https://www.oka.fm/new/read/social/Uchitelya-pravoslavnoj-gimnazii-v-Serpuhove-rasskazali/ – цинк

PS. Поправка. Персонаж без ноги все же помер https://riafan.ru/1570666-ustroivshii-vzryv-na-territorii-monastyrya-v-serpuhove-yunosha-umer-iz-za-poteri-krovi

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