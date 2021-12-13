 

В России подросток взорвал бомбу на территории монастыря. СМИ пишут, что он жаловался на буллинг

13.12.2021, 10:12, Новости дня
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Взрыв случился примерно в 8.24. Сперва источники СМИ в правоохранительных органах говорили, что пострадали восемь человек – сам подрывник и еще семь подростков. В то же время прокуратура Московской области в Telegram сообщила, что в результате взрыва пострадал один подросток.

Управление МВД в Московской области также сообщает, что по предварительным данным пострадал сам 18-летний подрывник и еще один 15-летний подросток.

Телеграм-канал Baza пишет, что взрыв устроил Владислав Струженков, ему во время инцидента оторвало ногу.

По данным Mash, 15-летнего пострадавшего подростка госпитализировали в Люберецкий ожоговый центр. У него рваные раны обеих ног и ожог бедра

В то же время ТАСС и Baza сообщили, что 18-летний подрывник умер от полученных ранений и большой потери крови.

СМИ пишут, что мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. По данным источников, во время учебы нападавший подвергался буллингу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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