Ученые усомнились в пользе кетодиеты для женщин



1

минута

Кетогенная диета или кетодиета — это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Изначально применялась при лечении эпилепсии у детей.

Идея кетодиеты в том, что низкий уровень углеводов и высокий уровень жиров и белков вынуждают организм использовать жир в качестве топлива. И человек худеет. Диета очень популярна — в мире существует целая индустрия кетопродуктов.

Интервальное голодание работает по схожему принципу, ограничивая прием пищи небольшим промежутком времени в течение дня. За часы без еды организм истощает запасы сахара и переключается на сжигание жира. Жир превращается в кетоновые тела, которые мозг использует в качестве топлива.

Несмотря на популярность этих диет, ученые еще не определили гены, которые отвечают за их эффективность. Пока специалисты пришли к выводу, что кетодиета менее эффективна для женщин, так как жиры в мужском и женском организме расходуются по-разному.

«Похоже, что кетодиета не подходит для женщин, потому что мы по-разному метаболизируем жир и у нас разные гены включаются и выключаются в ответ на голодание. Но мы действительно не знаем, почему это происходит и как это происходит — это то, что мы надеемся постичь», — сказал профессор радиологии и клеточной биологии Фрэнсис Сладек.

Потолстеть можно даже от морковки, если есть ее тоннами

Независимо от того, эффективны ли диеты для мужчин и женщин, исследователи не рекомендуют доводить любые ограничения в еде до крайности. Неясно, весь ли жир перерабатывается организмом при кетодиете или интервальном голодании, или он просто накапливается в организме. Стандартные японские диеты содержат 20% жира, американские диеты в среднем 35%, а кетодиеты могут содержать до 70 или 80%, — возможно, это неприемлемо высокое содержание жира, предупреждают ученые.

«Если вы едите много жира, это в конечном итоге сделает вас толстым. В принципе, если вы едите слишком много чего-либо, то вы потолстеете. Даже если это будет одна морковка. Самое главное — это количество и качество продуктов, которые вы едите. А также время, когда вы это делаете», — сказал Фрэнсис Сладек.