 

Раскрыта личность устроившего взрыв в Серпуховском монастыре

13.12.2021, 10:04, Разное
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Взрыв во Введенском Владычном женском монастыре в подмосковном Серпухове устроил 18-летний выпускник православной гимназии, расположенной на территории монашеской общины. Об этом сообщили представители подмосковного управления МВД России.

Инцидент произошел в понедельник около 8:00 утра по московскому времени. По данным СМИ, юноша пронес на территорию монастыря самодельную бомбу и привел ее в действие. Журналисты сообщают, что в результате пострадали два человека, включая 15-летнего подростка. Педагоги и ученики гимназии были эвакуированы, а преступника задержали. Другие обстоятельства происшествия выясняются, сообщает телеканал “360”.



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