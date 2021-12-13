Киану Ривз рассказал о предложении вернуться к роли Нео в новой части “Матрицы”

Киану Ривз пояснил о том, как ему поступило предложение сняться в новой части культовой “Матрицы”, и о своей реакции на это. Знаменитый актер намекнул на сюжет картины.

“Потрясающе, но я ведь мертв,” – такой была, по словам актера, его первая реакция на предложение о съемках в картине.

Киану Ривз признался, что получил предложение на участие в картине от режиссера трилогии Ланы Вачовски, когда отдыхал дома, а в ответ на свое сообщение получил намек на то, что Нео все еще жив в продолжении франшизы. Об этом говорит и подзаголовок – “Воскрешение”.

История будет вращаться вокруг романа вернувшегося к жизни Нео и его избранницы Тринити. Канадский актер с воодушевлением принял эту новость. Напомним, что в конце третьей части кинофраншизы главный герой, роль которого исполнил Ривз, погибает.

Картина попадет в прокат уже 16 декабря 2021 года. В российских кинотеатрах фильм появится одновременно с мировой премьерой.

Источник: www.kinonews.ru