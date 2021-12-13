 

В РФ задержали 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»

13.12.2021, 9:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ФСБ задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ», – сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб.

Также в ФСБ сообщили, что «в числе задержанных сторонников «МКУ» установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения».

Напомним, в июле ФСБ обезвредила в Белгороде ячейку сторонников украинского неонацизма, планировавших вооруженные нападения. С начала года аналогичные группы «МКУ» были выявлены в Воронеже, Геленджике, Ярославле и Саратове. В качестве демонстрации приверженности неофашистской идеологии члены геленджикской группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили кураторам на Украину.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / В Одесской области отравились шесть детей, которые приезали на футбольные соревнования

04.09 / Игорь Луценко: Пожар в костеле Святого Николая и разрушение Гостиного двора произошли из-за халатности Минкульта. Ткаченко стоит освободить место министра

13.07 / США усиливают внимание к морским перевозкам, чтобы сократить торговлю венесуэльской нефтью

29.10 / ФСБ раскрыла планировавшее акции против власти экстремистское сообщество в Бурятии

19.09 / За сутки в Украине выявили почти 4 тыс. случаев COVID-19

21.07 / Дисплей смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra получил низкую оценку

07.01 / Apple разрабатывает AR-очки

03.07 / Меркель назвала приоритеты Евросоюза на ближайшие полгода

18.11 / Партнерша участника “Танцев со звездами” Константина Войтенко Роксоляна Маланчук показала поцелуй с бойфрендом

06.08 / Построенный властями сквер в Махачкале снесли по решению суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика