В РФ задержали 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»

ФСБ задержала в 37 российских регионах 106 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ», двое из них подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ проведены оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия в отношении выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «МКУ», – сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ.

Уточняется, что группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения, объявленным в международный розыск и действующим под покровительством украинских спецслужб.

Также в ФСБ сообщили, что «в числе задержанных сторонников «МКУ» установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения».

Напомним, в июле ФСБ обезвредила в Белгороде ячейку сторонников украинского неонацизма, планировавших вооруженные нападения. С начала года аналогичные группы «МКУ» были выявлены в Воронеже, Геленджике, Ярославле и Саратове. В качестве демонстрации приверженности неофашистской идеологии члены геленджикской группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили кураторам на Украину.