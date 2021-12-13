 

Рогозин определил степень готовности перспективной ракеты «Союз-5»

13.12.2021, 9:54, Новости дня
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Перспективная ракета-носитель «Союз-5» проходит наземные статические и динамические испытания, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Для нас крайне важно видеть свет в конце тоннеля, таким светом является реализация программы «Байтерек» по осуществлению пусков ракеты-носителя «Союз-5» с космодрома Байконур. Основные документы согласованы, согласован облик ракетно-космического комплекса, сама ракета находится в стадии наземных статических и динамических испытаний», – передает ТАСС слова Рогозина по итогам заседания российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур».

По словам главы госкорпорации, этот комплекс будет готов к началу летно-конструкторских испытаний с декабря 2023 года. В понедельник прошло седьмое заседание российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур».

Ранее Рогозин заявил о переломной ситуации на космодроме Байконур, где нужно строить новые стартовые площадки.



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