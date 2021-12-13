14 процентов ярославских работников считают, что эмоционально выгорели

13.12.2021, 9:49, Детали

Теги: Бизнес, Работа

Почти половина (49%) жителей Центрального федерального округа (среди них и жители Ярославской области) регулярно испытывают стресс на работе, еще 41% сталкиваются с этим лишь изредка и только 10% никогда не испытывают стресс на работе.

Об этом говорят данные опроса, который провели Служба исследований hh.ru и цифровой медицинский сервис “Доктор рядом”.

Самая распространенная причина стресса на работе – эмоциональное выгорание, ее назвали 54% опрошенных. Кроме того, 28% опрошенных эмоционально сложно переносят стрессовые ситуации, а каждый четвертый стрессует из-за того, что работает с очень сложными проектами. 15% считают, что в стрессе виноваты проблемы во взаимоотношениях с коллегами и/или руководством, а 14% нервничают из-за ошибок в работе.

Эмоциональное выгорание обычно становится причиной стресса у представителей профессиональной сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа», на сложные проекты жалуются ИТ-специалисты, а на ошибки в работе – маркетологи. Стресс из-за проблем с коллегами и/или руководством чаще других испытывают медики и фармацевты.

В целом 35% работающих респондентов ЦФО признались, что замечают у себя первые признаки эмоционального выгорания (работа перестала радовать, чувства вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость). Еще 16% уверены, что уже не впервые эмоционально выгорают, а 14% не сомневаются в том, что полностью выгорели. 7% отмечают, что находят у себя такие признаки, но это происходит впервые. Еще 28% признались, что никогда не замечали у себя признаков эмоционального выгорания.