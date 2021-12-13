 

Кот ворвался в чужую квартиру, но чувствует себя как дома – ролик рассмешил весь интернет

13.12.2021, 9:42, Разное
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«Ты ошибся адресом. Может я могут тебе помочь? Даже если могу, не забывай, что ты тут не проживаешь. И вообще, выйди из моей комнаты!», – такую речь сказала автор видеоролика.

Просьба была адресована вовсе не грабителю, а соседскому коту, который пришёл к ней.

Женщина сначала немного испугалась, заметив животное в комнате, а кот, наоборот, кажется, что пришел к себе домой.

@tiktokkarenslife

woke up to my neighbors cat in my room!!!! ##cute ##cat ##breakingandentering ##fyp ##funny

♬ original sound — Karen

Ролик, выложенный автором в Тик Ток, собрал почти два миллиона просмотров за короткое время. Он мало кого оставил равнодушным, поэтому под видео оказалось множество комментариев:

«ЛОЛ, он явно дома, этот ты ошиблась адресом и находишься в чужой комнате»

«Ну все, составляй документы – это его комната»

«Очень веселая ситуация»



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