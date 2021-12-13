 

В Украине из-за непогоды обесточено около 190 населенных пунктов – ГСЧС

13.12.2021, 9:28, Новости дня
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По состоянию на 7.00 из-за дождя и мокрого снега и срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточены населенные пункты во Львовской (102), Ивано-Франковской (61), Закарпатской (10), Черновицкой (10) и Житомирской (четыре) областях.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго, подчеркнули в ГСЧС.

Контекст:

12 декабря служба автомобильных дорог Украины ограничила движение грузовиков в Ивано-Франковской области из-за снега и гололедицы.

В ГСЧС сообщили, что в течение дня в Ивано-Франковской области спасатели несколько раз помогали гражданам, попавшим в ДТП.

На 13 декабря Укргидрометцентр прогнозировал снег, мороз и сильный ветер. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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