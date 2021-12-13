 

За сутки от коронавируса привились 64 тыс. украинцев

13.12.2021, 9:26, Новости дня
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Первую дозу вчера получил 16 551 украинец, вторую – 36 740 человек. Днем ранее в Украине сделали 83 256 прививок от COVID-19.

Согласно данным на сайте Минздрава, 12 декабря делали прививки четырьмя препаратами: Comirnaty (27 315), CoronaVac (16 323), AstraZeneca (5870) и Spikevax (3783).

С начала кампании по иммунизации в стране сделали 26 589 094 прививки – первую дозу получили почти 14 131 445 человек, обе – 12 457 651.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2019995861496842

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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