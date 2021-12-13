“Шаги, от которых раньше воздерживались”: Госдеп США угрожает России новыми мерами давления

Похоже, антироссийская истерия на Западе сменилась русофобской паранойей: Вашингтон продолжает без каких-либо причин подозревать Москву в намерении напасать на Украину. Формальным поводом для этого послужили недавние заявления Пентагона о том, что Россия якобы концентрирует войска на границе с Незалежной, хотя каких-либо изменений на границе не происходило. В Кремле назвали эти домыслы “алармистскими”.

В ходе онлайн-переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена американский коллега предупредил российского лидера о готовности применить новые виды давления и санкции в случае военной эскалации на Украине. Байден подчеркнул, что они приведут к серьезным экономическим последствиям для Москвы. Кроме того, он заявил, что США могут отправить военных в наиболее близкие к России страны НАТО, такие как Латвия, Литва, Польша, Чехия и Эстония.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, также сообщил министру иностранных дел России Сергею Лаврову о готовности Вашингтона предпринять в отношении Москвы “шаги, от которых раньше воздерживались”, которые чреваты “огромными” последствиями для Кремля. При этом доказательств подготовки России к “вторжению” в Незалежную он также не привел.