 

У побережья Швеции столкнулись два грузовых судна

13.12.2021, 9:08, Новости дня
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В Балтийском море у побережья Швеции столкнулись два грузовых судна, одно из них перевернулось, два человека находятся в воде, информирует портал Nordic News.

«Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что после столкновения одно судно перевернулось.

Ранее в Холмске (Сахалинская область) китайский сухогруз сел на мель.



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