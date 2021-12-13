У побережья Швеции столкнулись два грузовых судна

В Балтийском море у побережья Швеции столкнулись два грузовых судна, одно из них перевернулось, два человека находятся в воде, информирует портал Nordic News.

«Два грузовых корабля столкнулись в Балтийском море между Истадом (Швеция) и Борнхольмом (Дания). Есть сообщения о двух людях в воде. Проходит спасательная операция», – приводит сообщение РИА «Новости».

Уточняется, что после столкновения одно судно перевернулось.

Ранее в Холмске (Сахалинская область) китайский сухогруз сел на мель.