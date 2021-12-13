 

По случаю приезда Папы Римского в Москву РПЦ перенесла Рождество на 26 декабря

13.12.2021, 8:51, Разное
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Русская православная церковь внесла изменения в богослужебный календарь на 2021-2022 годы в связи с визитом в Москву главу католической церкви папы Франциска.

Рождественские празднования, намеченные на 7 января, будут перенесены на 26 декабря и приурочены к приезду папы.

РПЦ перенесла Рождество на 26 декабряВпервые с 1054 года католики и православные христиане проведут совместные торжества по случаю Рождества. Празднования пройдут в бывшем соборе Благовещения на Покровке, который построен на месте католической семинарии, основанной в 1735 году. По случаю приезда папы 50% плюс одна акция собора будут возвращены Римской церкви. Папа согласился сам возглавить рождественскую мессу в сослужительстве патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, митрополита Волоколамского Иллариона и главного раввина России (по версии ХАБАД) Берла Лазара.

Сам понтифик назвал планируемый приезд историческим и заявил о готовности поставить точку в Великой схизме 1054 года.

– Празднование 7 января – это некоторая условность, архаизм, связанный с юлианским календарём. Никакого противоречия в переносе даты тут нет. В конце концов, Гай Юлий Цезарь был римлянином и занимал должность великого понтифика, которая сейчас принадлежит римскому папе. Рождество – наш общий праздник, и отметить его стоит в семейном кругу и в духе братского общения между понтификом и его младшими коллегами, – рассказал настоятель храма на Покровке, кардинал-дьякон отец Никанор (Перельман).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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