Львовского преподавателя оправдали за написение диплома студенту за $400. Преподаватель считает это “оплатой научной работы”

В материалах этого дела говорится, что Соколовский в 2016 году был научным руководителем диплома студента-заочника с другой кафедры и предложил ему написать дипломную работу вместо него за $500. После торга студент сбил цену до $400 и принес их Соколовскому. В момент передачи денег преподавателя задержала полиция.

Жовковский районный суд признал Соколовского виновным в получении взятки и оштрафовал его на 21,2 тыс. грн с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов.

Соколовский не согласился со своим приговором и подал апелляцию, а затем еще и кассацию. В результате спустя пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя-взяточника на новое рассмотрение.

В понедельник, 6 декабря 2021 года, дело Соколовского снова рассмотрел Жовковский районный суд. В ходе заседания Соколовский заявил, что имел полное право брать деньги у студента за написание дипломной работы.

“Считает, что это его право и он согласился по просьбе студента, поскольку ему были необходимы средства на лечение отца. Считает, что преподаватель вправе писать научные работы. Такую работу он выполнял в нерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Он хотел предоставлять студенту необходимые консультации, но тот сообщил, что не умеет чертить на компьютере, поэтому не может сам написать свою дипломную работу. Считает, что деньги получил правомерно”, – говорится в судебном приговоре.

По словам Соколовского, он “не требовал неправомерной выгоды, а получил средства как оплату его научной творческой работы”. Преподаватель считает, что студент должен защитить дипломную работу, а кто ее напишет – не важно.

На суд пришел бывший студент Соколовского и подтвердил, что преподаватель предложил ему написать дипломную работу и помочь в успешной защите за взятку.

Судья Жовковского райсуда Владимир Микула, рассматривавший это дело 6 декабря, не увидел ничего незаконного в написании дипломной работы студенту за деньги. По его мнению, преступлением можно было бы считать попытку Соколовского повлиять на положительную оценку за дипломную работу.

Также суд принял во внимание, что Галицкий райсуд Львова еще пять лет назад осудил члена экзаменационной комиссии Николая Когута, взявшего от этого же студента $200 за успешную защиту. Еще в 2016 году его оштрафовали на 17 тыс. грн и отстранили от работы на два года.

В конце концов, судья Микула решил, что в действиях преподавателя Соколовского не было состава уголовного правонарушения. Он полностью оправдал преподавателя по этому делу. У прокуратуры есть 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию на этот приговор.

В судебном приговоре указано, что Соколовский до сих пор работает доцентом кафедры машиностроения факультета механики и энергетики Львовского национального аграрного университета. Впрочем, в ЛНАУ отрицали эту информацию. По словам ректора университета Владимира Снитинского, Соколовский уволился в 2016 году сразу после коррупционного скандала.

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