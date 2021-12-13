Ученые выяснили, в какое время года начали вымирать динозавры

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13.12.2021, 8:41, Разное
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Ученые вычислили сезон, в который вымерли динозавры.

Они проанализировали образцы рыб, найденных в Северной Дакоте и пришли к выводу, что те погибли от падения огромного астероида на полуостров Юкатан, пишет Scientific Reports.

Исследователи из университета Манчестера в Великобритании предположили, что этот же астероид мог быть причиной гибели динозавров 66 миллионов лет назад. Осталось изучить скелет рыб. Он неравномерно растет в течение жизни, и по нему, как по кольцам на дереве, можно определить сезон. Оказалось, что рыбы погибли весной или ранним летом – вскоре после нереста.

Сразу после падения метеорита в атмосферу были выброшены гигантские облака пыли и газа. Как предполагают исследователи, это на несколько лет вызвало глобальное похолодание на Земле. Процесс вымирания ускорился. В итоге падение метеорита привело к исчезновению 76% растений и живых организмов.



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