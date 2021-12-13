Группа американских психологов изучила детские «механизмы прощения»



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Ученые из Университета штата Северная Каролина решили узнать подробнее, что именно заставляет детей и подростков прощать других. Специалисты провели исследование с участием 185 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Каждого из них подробно проинтервьюировали; во время беседы оценивались навыки «теории разума» ребенка — способности к пониманию того, что чужие мнения, желания и намерения могут отличаться от наших собственных.

Затем ученые провели серию игр, в которых всех участников поделили условно на «своих» и «чужих» («зеленая команда» и «желтая команда») и смоделировали несколько конфликтных ситуаций. На каждом этапе детей опрашивали, готовы ли они простить другую группу за какие-то проступки.

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В результате авторы сделали несколько важных выводов. Во-первых, дети с большей вероятностью готовы простить человека, который извинился за свою ошибку и чаще всего очень заинтересованы в примирении. Во-вторых, они охотнее прощают «своих», а не «чужих». Третий вывод самый важный, хотя и наиболее очевидный: чем выше у ребенка развита «теория разума», (то есть он осознает, что другие люди могут думать и чувствовать иначе), тем больше он способен к прощению.

Ученые также обнаружили, что дети очень тонко чувствуют неискренние извинения, и когда слышат фальшь в голосе и словах провинившегося, прощают с меньшей охотой. Именно поэтому очень важно научить ребенка приносить искренние извинения, считают специалисты.

Кроме того, родители и педагоги должны целенаправленно развивать у детей навыки эмпатии и объяснять, что чувства и мотивы у людей могут быть принципиально разными.

«Стоит начать с того, чтобы научить детей объяснять причины своих действий и объяснять им, какие чувства их поступки могут вызвать у других людей. Развитие этих навыков в детстве очень поможет им в будущем ориентироваться в нашем сложном и разнообразном мире», — сообщили ученые.