Роспотребнадзор дал рекомендации по доставке еды при пандемии

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13.12.2021, 8:23, Новости дня
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Роспотребнадзор опубликовал правила безопасной доставки еды на дом в период пандемии коронавируса.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции услуга доставки еды на дом остается достаточно востребованной. Доставка готовых блюд по заказу потребителя осуществляется через интернет или по телефону», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что владелец агрегатора обязан довести до сведения потребителей информацию о себе и о продавце. Информация должна быть размещена на сайте.

Добавляется, что курьеры должны соблюдать правила личной гигиены: надевать медицинские маски, перчатки, обрабатывать руки, а также приезжать к заказчику в чистой форме с продезинфицированными емкостями для транспортировки готовых блюд и с медицинской книжкой.

Уточняется, что при получении заказа нужно обратить внимание на наименование предлагаемой продукции, сведения о массе порции, о пищевой ценности продукции, а также на обозначение нормативных или технических документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция. Необходимо наличие даты изготовления, срока годности и условий хранения, а также наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции.

Ведомство напоминает про бесконтактную оплату заказа, а также про бесконтактную доставку заказа – курьер должен поставить доставку двери, отойти от двери на расстояние около 1,5 метров и сообщить о доставке по телефону.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ.



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