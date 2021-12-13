 

В США признали нахождение Украины в сфере влияния России

13.12.2021, 7:38, Новости дня
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Украина находится в сфере влияния РФ и американские солдаты не должны воевать за независимость Украины, сообщил в колонке для American Spectator эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа.

«Украина, говоря словами старых дипломатов, находится в российской сфере влияния. Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины. И, вероятно, большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня мы по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию. Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности», – передает РИА «Новости» текст статьи.

Специалист подчеркнул, что ухудшение отношений между Россией и Западом вызвало необоснованное расширение НАТО на восток.

Семпа указал, что, по его мнению, РФ не представляет для США и Европы такой угрозы, как СССР во время холодной войны. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, считает эксперт, и ошибочная политика Вашингтона только сближает Москву с Пекином.

«Нашим государственным деятелям следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта», – посоветовал Семпа.

Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».

Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что РФ – их враг.



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