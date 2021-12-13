Врачи потребовали перевести Саакашвили в больницу за рубежом

Неврологическое состояние находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили указывает на необходимость перевести его в психоневрологический реабилитационный центр за рубежом, сообщил член консилиума врачей, невролог Отар Тоидзе.

Саакашвили сейчас находится в военном госпитале в Гори, где лечится после длительной голодовки в тюрьме.

«Его неврологическое состояние является основным. У него отмечается проблема передвижения, координации, смена настроения, однако все это не выходит за пределы нормы. Его неврологический статус говорит о необходимости специальной реабилитации, мы называем это нейрореабилитацией, возможности которой нет в Грузии в необходимом качестве. Ему нужно специальное учреждение, которое, я сомневаюсь, что найдется в Грузии. Речь шла о переводе за границу», – передает РИА «Новости» слова Тоидзе.

Врачи консилиума после встречи с заключенным сообщили, что Саакашвили принимает психотропные лекарства, но ему также нужна помощь психотерапевта.

Напомним, в прошлую пятницу в Тбилиси начался суд над бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили за незаконное пересечение границы Грузии. Это уже третий процесс над нынешним руководителем украинского исполкома реформ после его задержания в Грузии 1 октября. Ранее начались процессы над ним за разгон мирного митинга 7 ноября 2007 года и за растрату на личные нужды во время пребывания на посту в 2004-2013 годах более 9 млн лари (более 5 млн долларов) по курсу того времени. Бывший президент уже заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Он находится в военном госпитале в Гори и ссылается на плохое самочувствие после голодовки протеста, которая длилась 50 дней. По новому делу Саакашвили грозит до пяти лет лишения свободы.