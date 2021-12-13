Участница из Индии победила в конкурсе «Мисс Вселенная»

Представительница Индии Харназ Сандху стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная».

В 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. В финальную часть церемонии, прошедшей в израильском Эйлате, после конкурса купальников вышли десять участниц, в дальнейшем только пяти из них представилась возможность ответить на вопросы жюри, посвященные злободневным темам, и приблизиться к финалу. После этого этапа остались участницы из Индии, Парагвая и ЮАР, которым предстояло выступить с короткой речью на определенную тему, передает ТАСС.

Конкурсанткам предложили дать совет девушкам, которые вынуждены сталкиваться с давлением в современном мире. Победительница обратилась к молодым людям с энергичным призывом верить в себя, не сравнивать себя с другими и думать о важных событиях, которые происходят в мире.

В конце ноября стало известно имя российской участницы конкурса «Мисс Вселенная». В мае титул «Мисс Вселенная» получила представительница Мексики.