Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой

Актер Максим Дрозд сообщил, что его сын госпитализирован с тяжелой травмой.

«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору», – написал Дрозд на своей странице в соцсети Instagram.

О причинах происшествия актер не сообщил.

Как утверждает информированный источник, юноша с кем-то подрался, а придя домой, почувствовал себя плохо, передает РИА «Новости».

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения телесных повреждений молодым человеком 2001 года рождения», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

Российский актер Максим Дрозд известен по сериалам «Ликвидация», «Бандитский Петербург 2», «По законам военного времени», «Наружное наблюдение», «Проклятый рай».