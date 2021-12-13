Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
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Актер Максим Дрозд сообщил, что его сын госпитализирован с тяжелой травмой.
«Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору», – написал Дрозд на своей странице в соцсети Instagram.
О причинах происшествия актер не сообщил.
Как утверждает информированный источник, юноша с кем-то подрался, а придя домой, почувствовал себя плохо, передает РИА «Новости».
«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения телесных повреждений молодым человеком 2001 года рождения», – сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Российский актер Максим Дрозд известен по сериалам «Ликвидация», «Бандитский Петербург 2», «По законам военного времени», «Наружное наблюдение», «Проклятый рай».
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