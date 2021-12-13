Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6,5 копеек, курс евро также вырос на 21 копейку.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6,5 копеек и составил 73,4375 рубля. Курс евро также вырос на 21 копейку и составил 82,965 рубля, передает ТАСС.

В прошлую рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро.