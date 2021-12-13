 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

13.12.2021, 6:54, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6,5 копеек, курс евро также вырос на 21 копейку.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 6,5 копеек и составил 73,4375 рубля. Курс евро также вырос на 21 копейку и составил 82,965 рубля, передает ТАСС.

В прошлую рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро.



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