Microsoft заманивает скидками пользователей пиратского софта
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Компания Microsoft решила сделать еще один шаг к легализации устройств, работающих на пиратском программном обеспечении. Их владельцам она предлагает обзавестись лицензионным софтом с большими скидками.
Рекламировать данную возможность разработчик программного обеспечения начал прямо в пакете Office. Причем баннеры всплывают даже в пиратских или серых версиях, скачанных через Интернет.
Очевидно, когда Microsoft предлагает приобрести лицензионный софт со скидками, пользователь также должен понять, что о нем известно компании, имеющей авторские права на те программы, которые он запускает на своем устройстве. О результатах данной компании пока неизвестно. Но размер предлагаемых скидок – 50%.
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