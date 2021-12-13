Microsoft заманивает скидками пользователей пиратского софта

Компания Microsoft решила сделать еще один шаг к легализации устройств, работающих на пиратском программном обеспечении. Их владельцам она предлагает обзавестись лицензионным софтом с большими скидками.

Рекламировать данную возможность разработчик программного обеспечения начал прямо в пакете Office. Причем баннеры всплывают даже в пиратских или серых версиях, скачанных через Интернет.

Очевидно, когда Microsoft предлагает приобрести лицензионный софт со скидками, пользователь также должен понять, что о нем известно компании, имеющей авторские права на те программы, которые он запускает на своем устройстве. О результатах данной компании пока неизвестно. Но размер предлагаемых скидок – 50%.