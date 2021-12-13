Хакеры атакуют российских активакцинаторов

Еще один вид мошенничества распространяется в российском сегменте Интернета. Правда, в данном случае жертвы сами поначалу пытаются обманывать.

Речь идет о так называемых антивакцинаторах – людях, ни за что не желающих привиться от коронавируса, зато пытающихся получить фальшивые подтверждения якобы проведенной вакцинации. Им предлагают фальшивый QR-код, который должен, по словам мошенников, «решить» все проблемы.

Разумеется, никакого QR-кода никто не высылает. А если и высылают, то настолько грубую подделку, что ее специалист распознает невооруженным глазом. Зато на устройство жертвы приходит целый букет вирусов. Последствия такой «услуги» наверняка всем понятны.