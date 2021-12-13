 

Байден подыграл Путину ради примирения с Россией – депутат Рады

13.12.2021, 6:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин считает, что глава Соединенных Штатов умышленно поддержал спекуляции о якобы возможном
вторжении российских войск на территорию Незалежной, дабы у него появился повод для
уступок от России. При этом Джо Байден рассчитывает не подвергнуться осуждению со стороны других
участников НАТО.

Сергей Рахманин заявил, что президент США подыгрывал российскому лидеру. По его мнению, это была возможность при помощи подобной игры сделать определенные шаги, которые подавались бы как уступки Владимиру Путину. Депутат Рады Украины считает, что Джо Байден пошел на компромисс ради своих интересов.

Напомним, недавно украинский аналитик Александр Кочетков предсказал, что США и Россия будут договариваться по поводу членства Украины в
Североатлантическом альянсе.

Как писали “Дни.ру”, онлайн-встреча президентов двух стран прошла 7 декабря. Политики общались по поводу отношений Соединенных Штатов и России, поговорили о совместной работе по региональным вопросам. В ходе диалога преобладала тема Украины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.05 / Белорусский священник отказался освятить БЧБ-яйца и сдал прихожан в КГБ

17.09 / Скандалы: Капитан из Америки

05.06 / «Погибаем. Скажите маме, сдаваться не будем»

14.10 / Мнение: «Кризис» Франции с исламом- наследие 200 лет колониальных зверств

26.10 / Полежайкин из «Папиных дочек» в инвалидном кресле рассказал о переломе двух ног

13.07 / Учёные выявили связь между длиной пальцев человека и его заработками

01.09 / Мнение: Меры защиты интересов трудящихся. Часть первая. Введение

31.08 / Не желаете озелениться?

27.07 / Мнение: «Тайные тропы статистики как возможная причина увеличения смертности от коронавируса в России»

13.09 / Идеология политической оппозиции в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика