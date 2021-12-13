Байден подыграл Путину ради примирения с Россией – депутат Рады

Депутат Верховной рады Украины Сергей Рахманин считает, что глава Соединенных Штатов умышленно поддержал спекуляции о якобы возможном

вторжении российских войск на территорию Незалежной, дабы у него появился повод для

уступок от России. При этом Джо Байден рассчитывает не подвергнуться осуждению со стороны других

участников НАТО.

Сергей Рахманин заявил, что президент США подыгрывал российскому лидеру. По его мнению, это была возможность при помощи подобной игры сделать определенные шаги, которые подавались бы как уступки Владимиру Путину. Депутат Рады Украины считает, что Джо Байден пошел на компромисс ради своих интересов.

Напомним, недавно украинский аналитик Александр Кочетков предсказал, что США и Россия будут договариваться по поводу членства Украины в

Североатлантическом альянсе.

Как писали “Дни.ру”, онлайн-встреча президентов двух стран прошла 7 декабря. Политики общались по поводу отношений Соединенных Штатов и России, поговорили о совместной работе по региональным вопросам. В ходе диалога преобладала тема Украины.