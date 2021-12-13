 

Налоговая и “уголовка”: какую ответственность могут понести нелегально сдающие жилье россияне

13.12.2021, 6:20, Разное
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Многие россияне сдают в аренду жилье и другую недвижимость. Правда, мало кто делает это официально – с уплатой налогов и оформлением договоров. Однако в этом случае необходимо иметь в виду, что нелегальная сдача квартиры может обернуться не только налоговой, но и довести до “уголовки”.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров рассказал, какая ответственность грозит гражданам за незаконную сдачу собственности в аренду. По словам специалиста, есть два вида нарушения закона. В первом случае собственник и арендатор устно договариваются об условиях. Во втором – договор все же подписывается, но владелец недвижимости не регистрирует обременение квартиры в виде найма в Росреестре.

За нелегальную сдачу квартиры налоговые службы привлекут собственника к отвественности. “Собственник должен будет заплатить неуплаченный НДФЛ от сдачи квартиры, это 13% полученной оплаты за весь срок найма, и плюс к этому штраф в размере 20% накопившейся задолженности по налогу”, – отметил Степан Хантимиров.

Помимо этого, владельца квартиры могут привлечь и к уголовной ответсвенности за неуплату налогов. Подобная мера применяется в том случае, если собственник уклонялся от уплаты НДФЛ в течение трех лет, или сумма неуплаченного налога превышает 2,7 миллиона рублей.



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