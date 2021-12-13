 

Новый канцлер Германии спрогнозировал снижение роли газа в Европе

13.12.2021, 6:10, Новости дня
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Через 25 лет вопрос транспортировки газа в Европу будет играть другую роль, в будущем в Германии для многих процессов, для которых сейчас используется газ, нефть и уголь, будут использоваться альтернативные источники или водород, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По словам канцлера, в будущем газ уже не будет тем энергоресурсом, «который будет столь же релевантным для экономических процессов» в Германии, как сегодня, передает ТАСС.

«То есть через 25 лет мир будет таким, что вопрос транспортировки газа в ФРГ и Европу будет играть другую роль», – сказал Шольц после переговоров с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким в Варшаве.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.

Между тем в прошлую пятницу цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась до 1244 долларов за тысячу кубометров. Днем ранее топ-менеджер польского концерна PGNiG предупредил о тяжелой зиме в Европе из-за дефицита газа. В конце ноября в Газпроме заявляли, что не видят признаков снижения цен на газ в Европе.

Президент РФ Владимир Путин объяснял «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.



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