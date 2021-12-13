 

Роснефть захотела получить доступ к экспорту трубопроводного газа

13.12.2021, 6:10, Новости дня
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Компания «Роснефть» рассчитывает на положительное разрешение вопроса о либерализации экспорта трубопроводного газа, сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро.

«Предложение [о либерализации экспорта], как вы помните, было озвучено на совещании у президента [России Владимира Путина] и сейчас прорабатывается правительством РФ. Мы очень рассчитываем на положительное решение по данному вопросу», – сказал Касимиро в интервью «Ведомостям» в ответ на вопрос о шансах компании получить доступ к экспорту газа из России.

«Если говорить о газовой отрасли России, то дело тут не только в дополнительных плюсах для государственного бюджета страны, но и в европейских правилах торговли. Я имею в виду требования «третьего энергопакета» [ЕС]. Думаю, что было бы правильно предоставить доступ к экспортным трубопроводам независимым производителям. Либерализация газовой отрасли – положительный момент для России», – считает топ-менеджер Роснефти.

По словам Касимиро, энергокризис в Европе показал важность газа как топлива. По его мнению, Газпром лишь «страхует нижнюю планку потребления [газа в Европе], но он не может закрывать резкий рост потребления, происходящий на фоне снижения поставок газа в Европу со стороны других игроков». «В итоге Европа вынуждена возвращаться к углю», – считает он.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.

В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило сертификацию газопровода «Северный поток – 2» в связи с учреждением компанией-оператором Nord Stream 2 AG «дочки» для эксплуатации немецкого сегмента. На Украине выразили надежду, что регулятор Германии (BNA) не позволит оператору «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG – создать немецкую «дочку», так как трубопровод «должен заполняться альтернативными поставщиками газа на всем протяжении». Учредителем оператора «Северного потока – 2» – компании Nord Stream 2 AG – является российский Газпром.



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