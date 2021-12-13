Россиян призывают остерегаться видеозвонков от незнакомцев

Не нужно отвечать на видеозвонки незнакомых абонентов, если вы сами в них не заинтересованы, предупреждают россиян эксперты по кипербезопасности. В сети начала активно распространяться новая разновидность мошенничества, при котором злоумышленники используют так называемые дипфейки.

На самом деле, им ничего не нужно, кроме нескольких минут видео с вашим изображением, во время которого модно скопировать стиль движения, мимику и, конечно же, внешность.

Далее при помощи нейросетей создается поддельное видео, в котором жертва показана в весьма неприглядной ситуации. Этими кадрами могут вас шантажировать. Либо разыграть сюжет, где вас покажут пострадавшим, и тогда видео отправят родным и близким, чтобы те срочно помогли материально.