 

Россиян призывают остерегаться видеозвонков от незнакомцев

13.12.2021, 6:02, Новости дня
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Не нужно отвечать на видеозвонки незнакомых абонентов, если вы сами в них не заинтересованы, предупреждают россиян эксперты по кипербезопасности. В сети начала активно распространяться новая разновидность мошенничества, при котором злоумышленники используют так называемые дипфейки.

На самом деле, им ничего не нужно, кроме нескольких минут видео с вашим изображением, во время которого модно скопировать стиль движения, мимику и, конечно же, внешность.

Далее при помощи нейросетей создается поддельное видео, в котором жертва показана в весьма неприглядной ситуации. Этими кадрами могут вас шантажировать. Либо разыграть сюжет, где вас покажут пострадавшим, и тогда видео отправят родным и близким, чтобы те срочно помогли материально.



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