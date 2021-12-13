Игровая консоль PlayStation 5 оказалась вдвое более желанной, чем Xbox Series

Компания DFC Intelligence провела исследование рынка игровых устройств. Среди прочего, удалось установить, что 41% респондентов хотели бы приобрести новую консоль PlayStation 5, выпускаемую в японской компании «Сони».

О главном конкуренте PlayStation, игровой приставке Xbox Series, мечтают только 22% геймеров.

С другой стороны, ни за что не купили бы Xbox Series 54% респондентов. Антипатиков PlayStation 5 оказалось только 34%. Такая разница объясняется более слабым интересом к продуктам, выпускаемым в компании Microsoft, говорят специалисты. Их библиотеку геймеры считают более слабой. Всего во время исследования было опрошено 2892 респондентов, постоянно играющих в электронные видеоигры.