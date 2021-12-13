 

Андреев день: Народные приметы 13 декабря

13.12.2021, 5:36, Разное
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Андрей Первозванный был одним из двенадцати апостолов Иисуса
Христа, был призван первым.

История

Андрей был одним из братьев, которых Иисус позвал
проповедовать. Он отправился на Черноморское побережье в Херсонес. Андрей Первозванный
занимает особенно почетное место для православных в России. В его честь названа
высшая государственная награда Российской Федерации – Орден Андрея
Первозванного. Символом военно-морского флота является Андреевский крест, также
созданный в честь святого.

Что нельзя делать 13 декабря

Задаваясь вопросом “какой сегодня праздник”, стоит
обратить внимание и на запреты, связанные с этим днем. В церковный праздник
Андрея Первозванного нельзя шить, прясть и совершать другие действия с илами и
нитками. Не стоит пить крепкий алкоголь и сплетничать. В православный праздник
нужно избегать физического труда, а также криков и ругани. Нельзя отказывать в
помощи и отворачиваться от нуждающихся. Церковный праздник Андреев день
запрещает гадать, устраивать застолья и есть то, что и так запрещено
Рождественским постом. Православный праздник запрещает безделье, главное, чтобы
труд не был тяжелым физическим.

Традиции и приметы

13 декабря 2021 года православные отмечают Андреев день. В
этот церковный праздник издревле обращали внимание на приметы.

  • Если пошел снег – зима будет холодной и со снежными бурями
  • Тепло и отсутствие снега сулит теплую зиму, а вот холод –
    наоборот
  • Мороз и солнце обещают хороший урожай в следующем году


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