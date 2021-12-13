 

«Нового президента Белоруссии» позвали на саммит Восточного партнерства

13.12.2021, 5:26, Новости дня
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Глава Европейского совета Шарль Мишель на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Брюсселе выразил надежду, что на следующем саммите программы Восточного партнерства в 2022 году в кресле главы республики он увидит «демократически избранного президента».

«15 декабря [на саммите программы Восточного партнерства] в Брюсселе кресло [лидера] Белоруссии останется пустым. Однако я надеюсь, что к следующему саммиту в этом кресле будет сидеть демократически избранный президент Белоруссии», – сообщил Мишель на встрече в Брюсселе с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской и представителями антиправительственных сил и организаций, базирующихся за границей Белоруссии, игнорируя тот факт, что Минск официально объявил о выходе из европейской программы Восточного партнерства еще в июне 2021 года, передает ТАСС.

Глава Евросовета также объявил о выделении ЕС дополнительных 15 млн евро в качестве поддержки неправительственных организаций и СМИ, вещающих на Белоруссию из-за границы. Кроме того, он напомнил об обещании ЕК выделить Минску после «демократической передачи власти» 3 млрд евро, которое было сформулировано еще в 2020 году.

Мишель в очередной раз обвинил власти Белоруссии в репрессиях против оппозиции и СМИ, а также в других нарушениях прав человека. «Через нашу миссию в Минске мы пристально мониторим ситуацию и проводим регулярные встречи с членами семей и адвокатами политических заключенных. И для нас особенно важна помощь, которую мы предоставляем международным механизмам, собирающим юридические свидетельства нарушений прав человека режимом Лукашенко. Так мы привлечем их (власти Белоруссии) к ответственности за их преступления. Они должны знать, что их преступления записываются, что доказательства собираются, и что их привлекут к суду», – сообщил глава Европейского совета. «ЕС с вами в это трудное время», – заключил Мишель, обращаясь к Тихановской.

С выходцами из Белоруссии в Брюсселе в воскресенье также встретились глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Напомним, в конце ноября постпред ЕС исключил возможность нормализации отношений Запада с Минском из-за «интернационализации внутреннего конфликта» Белоруссии.

Ранее Минск решил приостановить участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введенными Евросоюзом ограничительными мерами в отношении Белоруссии.



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