Мнение: Фашисты у мемориала Линкольна

Фашисты у мемориала Линкольна

Под мощной защитой полиции, фашистская вооруженная группировка провела вечерний марш к мемориалу Линкольна

«Восемь десятков и семь лет назад наши отцы образовали на этом континенте новую нацию, зачатую в свободе и верящую в то, что все люди рождены равными.»

(Произнесенная 19 ноября 1863 г. Линкольном на открытии Геттисбергского кладбища речь, высеченная на пьедестале памятника Линкольну в Вашингтоне)

Что за тошнотворное зрелище при содействии полиции – свыше 100 членов неонацистского «Патриотического фронта» прошли маршем вечером в субботу в Вашингтоне. Под началом основателя Томаса Руссо 23х лет, члены организации белых расистов прошли строем под барабан, выкрикивая фашистские лозунги с плакатом «Вернем Америку».

Хотя было неясно, имела ли группа разрешение, трусливых современных коричневорубашечников защищали сотни полицейских во время многочасового марша по Национальной аллее. Члены группы несли флаги США и круглые щиты, их лица были закрыты белыми масками, что незаконно в Вашингтоне. Перед началом марша фашисты задействовали дымовые гранаты, а некоторые, готовясь к насилию, надевали что-то вроде щитков вратаря на свою коричневую форму с форменными берцами.

«Патриотический фронт» – мелкая фашистская группировка в Техасе, которая раньше называлась Vanguard America, но им пришлось сменить название после того, как появились фото Руссо с неонацистом Алексом Филдсом в строю со щитами со старым девизом группировки 12 августа 2017 года во время митинга «Единство правых» в Шарлоттесвилле (штат Виргиния). Вскоре после того, как было сделано фото, Филдс убил Хизер Хейер и ранил еще десятки, когда направил свой автомобиль на антифашистов, протестующих против этого митинга.

Значительная охрана марша полицией позволила фашистам не подпустить к себе разгневанных зрелищем прохожих, группа смогла без помех промаршировать до мемориала Линкольна. Видео в соцсетях, снятые во время марша, показывают отвращение свидетелей, которые выкрикивали ругательства членам группировки, сбегавшим по ступеням мемориала посвященного президенту, убитому белым расистом.

Руссо заявил, что цель марша: «демонстрация наших объединённых возможностей организоваться, показать нашу силу – не как буянов или нарушителей общественного порядка, но способных показать послание и желающих Америки, которая больше похожа на интересы ее подлинного народа».

Пытаясь отмежеваться от таких же фашистов, которых они подстрекали и поддерживали напасть на Капитолий 6 января, крайне правые республиканцы и представители СМИ, как они уже сделали с путчем трампистов, заявили, что группа связана с ФБР.

«Фальшивая группа «Патриотический фронт» – возможно, те же самые фебеэровцы, которые сверяли часы 6 января», – написал известный член Oath Keeper и парламентарий штата Аризона Венди Роджерс в твиттере в воскресенье. Так же, фашистский комментатор Динеш Д Соуза – осужденный преступник, которого Трамп помиловал в 2018 году, написал в твиттере: «Мне это кажется фальшивкой. Почему они закрыли лица? Это потому, что они агенты ФБР, изображающие правых экстремистов? Где интервью СМИ, чтобы мы могли видеть и слышать прямо саму группу?».

По отчету, опубликованному Anti-Defamation League в этом году, с перечнем «расистских, антисемитских и других проявлений ненависти, о которых было заявлено» в 2020 году, из «5125 случаев, сообщенных ADL…4105 (80%) всех случаев пропаганды в стране» совершили члены «Патриотического фронта».

В 2020 и 2021 группа устроила как минимум три акции в Национальной аллее, каждый раз под охраной массы полицейских. Как отметила ADL в отчете, крупнейшая «акция белых расистов в 2020 включала около 10 членов «Патриотического фронта» в февральской демонстрации в Национальной аллее».

Репортер Зах Робертс (Visu.News) бывший там, отметил необычную защиту полицией фашистов, когда те устроили фотосессию перед Капитолием. Робертс пишет, что фашистов «немедленно пропускали туда, а журналистам и публике не позволяли идти следом. Около 10 минут весь газон перед Капитолием был закрыт для всех, кроме группы, которую Poverty Law Center определил как «группу ненависти». Когда я спросил, почему полиция не дает СМИ фотографировать, никто мне не ответил».

Робертс продолжил: «Я освещаю митинги в Вашингтоне уже почти 20 лет. Я никогда не видел, чтобы группе позволяли иметь закрытое пространство под защитой полиции, куда никого больше не пускают».

Несмотря на то, что член «Патриотического фронта» Брайан Бетанкур обвиняется в пяти преступлениях за нападение на Капитолий 6 января, уже 29 января десяткам членов «Патриотического фронта» было позволено промаршировать по Национальной аллее, тоже в направлении Капитолия.

Согласно показаниям под присягой, Бетанкур был на режиме условно-досрочного освобождения под честное слово за грабеж и носил на ноге GPS монитор, когда он ворвался в Капитолий. После участия в нападении он признался своему инспектору, наблюдающему за условно осужденными, что был внутри Капитолия и что полиция использовала против него слезоточивый газ. Показания утверждают, что Бентанкур «сам называет себя белым расистом и признавался полицейским, что он состоит в нескольких группах белых расистов».

«Бетанкур открыто говорил о желании совершить убийства, например, о стрельбе в школе, и изучал массовые убийства. Бетанкур поддержал Джеймса Филдса…(он) заявил, что хочет давить людей машиной и убить людей в церкви». Несмотря на рецидивизм Бетанкура и его известную склонность к насилию, его инспектор, наблюдающий за условно осужденными, позволил ему поехать из его дома в штате Мэриленд для участия в попытке путча Трампа, потому что тот утверждал, что «распространяет библии для организации Gideon International».

У «Патриотического фронта» есть сайт, где он рекламирует свои фашистские марши, включая несколько в этом году. В июле Руссо и «Патриотический фронт» провели фашистский марш в деловом квартале Филадельфии. Однако, этот марш охраняло не так много полицейских, поэтому местные жители прогнали этих подонков из города уже через час.

В июне группа осквернила в Филадельфии, Бруклине (Нью-Йорк) и Ньюарке несколько мемориалов и муралов, посвященных памяти Джорджа Флойда. В том же месяце в Портланде статую раба – участника экспедиции Льюиса и Кларка (запад США, начало 19 века) также осквернила эта фашистская группа. В каждом случае, были использованы трафареты с текстами, прославляющими «Патриотический фронт».

Несмотря на кампанию вандализма по всей стране, автор этой статьи не смог найти никакой информации об арестах членов «Патриотического фронта» за эти нарушения закона. И это несмотря на то, что по сообщению газеты Texas Observer в 2018 году, Руссо был под слежкой ФБР с мая 2017 года.

(с) Джейкоб Кросс

https://www.wsws.org/en/articles/2021/12/06/patf-d06.html – оригинал на английском

Выглядит так, что ФБР соорудило из замазанных нациков карманную фашистскую группировку (для использования, например, против BLM или же для притягивания к ней различных отморозков для постановки под контроль – не исключал бы, что один из руководителей "Патриотического Фронта" работает на ФБР), в духе процессов, которое происходили и происходят на Украине, где примерно такие же кадры маршируют под чутким руководством СБУ и МВД Украины. При определенном желании и это можно назвать процессами "украинизации" американской внутренней политики.

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