Японское ковидное чудо

Островные соседи РФ наглухо закрыли границы и удерживают заражения на ничтожном уровне.



Вакцинация в Японии, город Осака, игровой клуб. Фото: Carl Court / Getty Images

Двадцать пожилых японцев в черных парадных одеяниях с семейными гербами на рукавах собрались 5 декабря в старинном храме небольшого города Хофу на юго-западе главного острова страны Хонсю. Они молчаливо разбились на группы по два человека, чинно расселись на татами и вдруг после удара в барабан начали по очереди хохотать. Пожилые японцы устроили три волны оглушительного смеха, затем поклонились и молчаливо покинули храм.

Эта церемония, как уверяют местные жители, проводится в начале декабря уже примерно восемьсот лет и считается важнейшим мистическим ритуалом, к которому допускаются лишь уважаемые старейшины. Первая волна их хохота означает благодарность за все хорошее в уходящем году. Вторая — выражает надежду на достаток и счастье в году наступающем, а третья — это смех над горестями и неудачами предыдущих двенадцати месяцев.

Очевидцы рассказывали, что 5 декабря именно завершающая волна хохота прозвучала особенно громко и весело: японцы считают, что их страна к декабрю подошла с неплохими результатами в борьбе с самой большой напастью нынешнего времени — нашествием смертоносного коронавируса. Успехи на этом фронте иностранцы уже называют еще одним японским чудом, поскольку ситуация в стране пока несравнимо лучше, чем в других даже весьма развитых и зажиточных регионах планеты.

«Эпидемия здесь вообще прекратилась»

С ноября в Японии с населением более 126 млн человек стабильно выявляется в сутки менее 150 случаев заражения коронавирусом,

число умерших за день исчисляется однозначными цифрами. Иногда обходится и вообще без погибших от ковида.

В больничных отделениях интенсивной терапии с подключением к установкам ИВЛ и другой аппаратуре находится лишь несколько десятков человек. Это ничтожные показатели по сравнению с ситуацией, например, в ведущих странах Евросоюза, в России. «Эпидемия здесь вообще прекратилась, если судить по нашим европейским меркам», — с некоторой завистью на днях сказал мне знакомый журналист, работающий на несколько газет в странах ЕС.

Коронавирус, конечно, тяжело ударил и по Японии: с начала распространения инфекции от последствий заражения здесь по состоянию на первую декаду декабря умерли почти 18,4 тысячи человек. Но это, опять же, несопоставимо с ситуацией даже в странах с первоклассной медициной и с меньшим населением: в Великобритании, например, от ковида умерли более 146 тысяч человек, в Германии — свыше 103 тысяч. Цифры должны успокаивать, но японцы остаются начеку.

С последнего дня ноября, например, в стране вновь опустели терминалы международных аэропортов. Токио опять почти наглухо закрыл свои границы, надеясь тем самым спастись от проникновения коронавируса в новом пугающем варианте «омикрон», которому приписывается повышенная инфекционная опасность.

Пустой аэропорт Токио. Фото: Carl Court / Getty Images

Назад, в XVII век

Японская бюрократия обычно отличается неспешностью, однако нынешнее решение было принято стремительно. Всемирная организация здравоохранения 26 ноября объявила, что «омикрон» вызывает у нее беспокойство, а уже утром, 29 ноября, премьер-министр Японии Фумио Кисида вышел к журналистам в своей токийской резиденции и объявил о тотальном прекращении выдачи новых въездных виз гражданам всех без исключения государств и территорий планеты. Решение, по его словам, будет действовать до появления каких-либо успокоительных сведений о штамме «омикрон». Специалистам для изучения его свойств потребуется от двух-трех недель до месяца, пояснил премьер.

До отмены нынешнего решения в Японию будут иметь право въезжать только ее собственные граждане, официально аккредитованные зарубежные дипломаты или иностранцы, имеющие документы на длительное или постоянное проживание. Однако и они после прибытия из-за границы будут обязаны две недели провести в строжайшем карантине. К тому же в сутки разрешено допускать не более 3,5 тысячи приезжающих из-за границы.

В Японии это уже назвали новым возвращением к режиму «сакоку», закрытой страны, когда с начала XVII и до второй половины XIX века иностранцам под страхом смертной казни было запрещено причаливать к местным берегам. Впрочем, шутники напоминают, что в феодальные времена не было видеоконференций и нынешнего легкого общения через смартфон с любым концом планеты, что несколько компенсирует принятые сейчас драконовские меры.

Когда отставание помогает

В состоянии закрытых границ Япония, кстати, уже пребывала со второй половины декабря прошлого года, когда въездные визы тоже перестали выдавать иностранцам в страхе перед коронавирусом. Это, правда, страну не спасло: штамм «дельта» все же просочился через кордоны, вызвав заметный всплеск эпидемии в конце лета. Однако в начале нынешнего ноября ограничения рискнули ослабить: разрешили короткие командировки представителям зарубежного бизнеса, а также выдачу длительных виз иностранным студентам и так называемым техническим стажерам, как здесь стыдливо именуют рабочих из-за границы, занятых, в частности, в сельском хозяйстве и на стройках. Однако связанная с «омикроном» угроза очередной вспышки инфекции заставила буквально через пару недель отменить послабления, а специалисты не устают напоминать, что с открытием границ спешить не надо.

Впрочем, по мнению экспертов, японское «коронавирусное чудо» только лишь изоляцией от внешнего мира объяснить нельзя: оно явно вызвано сочетанием многих факторов — иногда совсем случайных. Известный в стране вирусолог и специалист по инфекционным болезням профессор Кадзухиро Татэда, например, полагает, что в чем-то помогло и позднее начало вакцинации населения.

«Поначалу мы сильно отставали от таких стран, как Великобритания, Израиль, Сингапур, — рассказал эксперт. — Однако появление более опасного дельта-варианта коронавируса совпало там с естественным массовым ослаблением иммунитета после прививок, что привело к новому взрывному росту числа заражений.

Япония же из-за отставания смогла встретить самую опасную волну инфекции большим количеством только что вакцинированных с максимальным уровнем иммунитета».

Октябрь 2021 года. Оживленный перекресток Токио. Фото: EPA

Маски носят все

Профессор указывает и на то, что после первой заминки в Японии удалось стремительно нарастить масштабы иммунизации населения. В июле — сентябре были разом привиты более 40 млн человек в возрасте до 65 лет, более пожилых жителей вакцинировали если не полностью, то близко к этому. По состоянию на первую декаду декабря две прививки американо-германского препарата Pfizer или чисто американской Moderna уже получили почти 78 процентов населения. По оценкам специалистов, в ближайшее время показатель доведут почти до 80 процентов.

«Свою роль, — продолжает профессор, — сыграло и то, что значительная часть жителей Японии даже после двух прививок продолжает с опаской относиться к перспективе новых заражений, массово носит маски, принимает базисные меры защиты от коронавируса».

Я могу подтвердить это на основе, как говорится, личных наблюдений: в Токио сейчас отменены все действовавшие ранее ограничения, которые, кстати, были весьма слабыми, не сопровождались запретами и карательными мерами. Никаких локдаунов и штрафов, никаких QR-кодов. Речь шла только о более раннем прекращении работы заведений общепита, об ограничениях на подачу там алкоголя.

Теперь и этого нет, однако в магазинах, в метро, во всевозможных конторах и в отделениях банков в Токио практически невозможно увидеть человека с открытым, незащищенным лицом. Изредка они попадаются на улицах, но такой публики здесь ничтожно мало. Как правило, это очень пожилые рассеянные люди, явно позабывшие о маске, лихие юноши, считающие, что им море по колено, или, совсем изредка, спешащие на свидания девушки, опасающиеся размазать маской тщательно нанесенную косметику.

Триста антиваксеров

Японцы, кстати, не считают ношение масок ограничением их личной свободы: обычай прикрывать лицо от инфекции или при простуде закрепился здесь много десятилетий назад.

Не существует в стране и заметного движения против вакцинации, хотя такие люди здесь имеются и даже иногда проводят не слишком массовые акции протеста. Некоторое время назад в Токийском окружном суде, например, они даже возбудили иск, требуя остановить кампанию массовых прививок. Перспектив дело, судя по всему, не имеет, а на первое слушание собралось не более трехсот закоренелых антиваксеров, гордо явившихся без масок на лицах.

Профессор Татэда допускает, кстати, что в Японии в условиях изоляции от внешнего мира мог самоликвидироваться некоторый массив коронавирусной инфекции в варианте дельта-штамма. Ведущие к этому мутации, отмечает он, явно имеют место. Однако в самоликвидации есть и своя угроза — ослабление «дельты» создает условия для более комфортного проникновения других штаммов, того же «омикрона».

Короче, по мнению профессора, новая вспышка заражений возможна в январе-феврале. Он не исключает помимо «омикрона» и активизации остающейся инфекции в варианте дельта-штамма, которая не может самоликвидироваться до конца. Впрочем, профессор возлагает определенные надежды на уже начавшуюся массовую кампанию по вакцинации населения третьей бустерной порцией Pfizer или Moderna.

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Премьер не будет спешить

В любом случае сложившаяся в стране благоприятная ситуация не вызывает в Японии особой расслабленности. Опросы общественного мнения показывают, что почти 90 процентов населения в той или иной степени боятся новой вспышки заражений и понимают, что борьба с коронавирусом далеко не завершена.

Однако в этой схватке уже есть свои победители: премьер-министр Кисида, отдавший быстрый приказ о закрытии границ из-за угрозы «омикрона», серьезно набрал очки в глазах широкой публики, показав себя весьма решительным политиком. Уровень поддержки его кабинета сейчас зашкаливает далеко за 60 процентов, что крайне важно правящей Либерально-демократической партии в преддверии предстоящих будущим летом выборов в верхнюю палату парламента.

Это означает, что японские власти не будут спешить с открытием границ и даже с ослаблением ограничений на въезд, хотя этого и требует часть деловых кругов. Правительство не может позволить себе нового роста заражений, а премьер Кисида с несколько наигранным смирением не устает повторять, что готов взять на себя ответственность за чрезмерную жесткость в деле защиты страны от проникновения инфекции.

Василий Головнин, Токио

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