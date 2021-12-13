 

В Госдуме продолжили обсуждение закона о QR-кодах в общественных местах

13.12.2021, 3:58, Новости дня
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о продолжении работы парламентариев по законопроекту о QR-кодах в общественных местах.

«Работа по первому законопроекту продолжается, вопросов по-прежнему много», – написал Толстой в своем Telegram-канале.

Он также прокомментировал снятие с рассмотрения Госдумы законопроекта о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах. «В диалоге рождается истина. (…) Нельзя подобные решения принимать в спешке и без широкого общественного обсуждения», – отметил вице-спикер Госдумы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения парламентариев. Володин напомнил, что президент Росси Владимир Путин подчеркивал недопустимость принятия опрометчивых решений.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, 12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. Законопроект отправили в регионы РФ для сбора отзывов. Согласно первому документу, граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, ТЦ и общепит с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо справки о перенесенном коронавируса, либо с медотводом. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет работать закон о QR-кодах.



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