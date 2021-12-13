 

Мнение: Украина сама по себе не страна по сути

13.12.2021, 3:56, Разное
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У нас бы никогда не случилось такого разговора, если бы в Белом доме был Трамп, потому что доктрина мира через силу работала и с Россией, и с Северной Кореей, и с Китаем, и с Ираном, и со всеми остальными. Сейчас же любой диктатор по всему миру будет испытывать Джо Байдена, будь то Путин или Си Цзиньпин.

Что же до украинского вопроса, думаю, вспомнить хотя бы немного истории будет полезно. Вся Украина, включая Крым, входила в состав Советского Союза, который был до России, когда тот развалился. Украина сама по себе не страна по сути, потому что, если на неё посмотреть, она буквально разделена надвое. На востоке Украины все говорят по-русски, на западе — по-украински. А страна воюет сама с собой через свою избирательную систему. (с) Питер Наварро, советник президента Трампа в 2017-2021 годах

Источник: Colonel Cassad



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